Trump nimmt nicht an Anhörung zur Ukraine-Affäre teil

US-Präsident Donald Trump nimmt am Mittwoch nicht an einer angesetzten Anhörung zur Ukraine-Affäre teil. Das geht aus einem Brief von Trumps Rechtsberater Pat Cipollone hervor, der der Agentur Reuters vorliegt. Darin steht unter anderem, es könne von Trumps Team fairerweise nicht erwartet werden, an einer Anhörung teilzunehmen. Denn es seien beispielsweise noch keine Zeugen benannt worden. Der Vorsitzende des Justizausschusses Jerrold Nadler hatte Trump und dessen Anwälte zu der Anhörung eingeladen. Diese befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump.