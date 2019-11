Trump: Mexikos Drogenkartelle als Terrorgruppen einstufen

US-Präsident Donald Trump will mexikanische Drogenkartelle künftig als terroristische Organisationen einstufen - wie etwa Al-Kaida oder den IS. Das hat er am Dienstagabend angekündigt. Damit könnten die Vereinigten Staaten nach US-Recht auch direkt in Mexiko Schritte gegen die Drogenbanden unternehmen. Das lehnt die mexikanische Regierung ab. Außenminister Marcelo Ebrard sagte wörtlich, man könne das natürlich niemals akzeptieren. Drogenbanden werden verdächtigt, vor Kurzem in Mexiko zwei Mormonen-Familien angegriffen zu haben, die aus den USA stammten. Dabei töteten sie drei Frauen und sechs Kinder.