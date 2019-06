Tropische Riesen-Zecke überwintert jetzt auch bei uns

In Deutschland hat eine neu eingewanderte tropische Zeckenart zum ersten Mal überwintert. Das haben unter anderem Forscher der Universität Hohenheim nachgewiesen. Damit sei die Art einen wesentlichen Schritt weiter, auf dem Weg sich hier festzusetzen. Ob ihr das dauerhaft gelinge, sei aber noch unklar, so die Wissenschaftler. Die Zecken aus den Tropen sind zwei- bis dreimal so groß wie die europäischen und haben auffällig geringelte Beine. Sie sind in der Lage ihre Opfer zu verfolgen und warten nicht passiv im Gras ab. Die tropischen Zecken wurden vermutlich von Zugvögeln nach Deutschland eingeschleppt.