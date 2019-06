In Deutschland regiert der Sommer: Die Schwimmbäder sind voll, die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren und der Hitze-Rekord könnte geknackt werden.

Hoch "Ulla" beschert Deutschland tropische Hitze: "Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke", sagt Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Solche Temperaturen bereits im Juni seien ein ganz seltenes Ereignis, so Andreas Friedrich im Gespräch mit SWR Aktuell:

Dauer 3:27 min Hitzewelle im Juni: eher die Ausnahme oder zukünftig die Regel? Der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, Andreas Friedrich, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.

Wird der Hitze-Rekord geknackt?

Auch ein neuer Hitze-Rekord ist möglich, für den DWD-Meteorologen aber "nicht das wahrscheinlichste Szenario." Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Allerdings sind die Werte für den Frühsommer sehr hoch. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass ein Allzeit-Juni-Rekord aufgestellt wird. Für den Monat wurde der höchste Wert am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad in Bühlertal (Landkreis Rastatt) gemessen.