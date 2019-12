per Mail teilen

Ein neuer Tropensturm nähert sich den Philippinen. Meteorologen rechnen in der Provinz Eastern Samar südöstlich der Hauptstadt Manila mit heftigen Winden und Regenfällen. Zuvor hatten die Behörden den Fährverkehr wegen zu rauer See untersagt, mehr als 16.000 Passagiere saßen in den Häfen im Osten des Inselstaates fest. Außerdem sind dutzende Flüge ausgefallen. Auf den Philippinen sind Tropenstürme keine Seltenheit. Nach offiziellen Angaben kommen dabei jedes Jahr hunderte Menschen ums Leben.