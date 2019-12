Trittin kritisiert mögliche US-Sanktionen gegen Nord Stream 2

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat mögliche US-Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kritisiert. Das sei eine beispiellose Einmischung in die europäische Energieversorgung, sagte Trittin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Pipeline sei nach europäischem Recht genehmigt und liege außerhalb des Rechtsgebiets der USA. Es sei offenkundig, dass es den USA vor allem um den Verkauf des von ihnen durch Fracking produzierten Gases gehe, sagte Trittin. Der US-Kongress will die umstrittene Ostsee-Pipeline verhindern und hat Sanktionen gegen beteiligte Schiffsfirmen auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten am Abend mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket, das Strafen ermöglicht. Der Senat muss noch zustimmen. Durch die Pipeline Nord-Stream 2 soll vom kommenden Jahr an Gas von Russland nach Deutschland fließen. Die USA kritisieren, Deutschland werde dadurch von Russland abhängig.