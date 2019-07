per Mail teilen

Familie, Freunde und Wegbegleiter haben in Baden-Baden von Kunstsammler Frieder Burda Abschied genommen. Rund 100 Menschen nahmen an der Trauerfeier teil, darunter sein jüngerer Bruder, der Verleger Hubert Burda mit seiner Frau Maria Furtwängler. Auch Frank Elstner, der Schauspieler Fritz Wepper und Baden-Württembergs Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel, CDU, sind gekommen. Der Mäzen starb am 14. Juli nach längerer Krankheit. Er wurde 83 Jahre alt.