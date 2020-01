Menschenmassen bei Trauerfeierlichkeiten im Iran

In Teheran haben sich Hunderttausende zu Trauerfeiern für den von den USA getöteten General Soleimani versammelt. Auch Irans geistliches Oberhaupt Chamenei nahm an dem Gebet teil. Soleimanis Tochter kündigte "schwarze Tage" für die USA an.