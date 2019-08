Trauerfeier für getöteten Jungen vom Frankfurter Bahnhof

Angehörige, Freunde und Nachbarn haben Abschied von dem Jungen genommen, der Ende Juli am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen Zug gestoßen worden war. An der Trauerfeier in Glashütten nahm auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) teil. In einem Fürbittengebet sprach der CDU-Politiker das Entsetzen über die Tat an, die fassungslos mache. Er bat um Hilfe, damit sich der Zorn nicht in die Seele fresse und die Wut nicht zur Rache dränge. Der 40-jährige Tatverdächtige aus Eritrea sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.