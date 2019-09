Trauerfeier für Schweizer Pizol-Gletscher

Die Schweizer verabschieden sich heute von einem ihrer Gletscher. Unter anderem Umweltschützer und Wissenschaftler wollen des Pizol-Gletschers 100 Kilometer südöstlich von Zürich gedenken. Der Gletscher ist in den vergangenen Jahren so stark geschrumpft, dass er in diesem Jahr zum letzten Mal vermessen wird. Hinter der Aktion stehen zum Beispiel das Hilfswerk Fastenopfer, die Gletscherinitiative und Greenpeace. Sie wollen so auf den Klimawandel aufmerksam machen. Vor rund einem Monat ist schon in Island ein Gletscher verabschiedet worden.