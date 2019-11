Tourismusverband lehnt Angleichung der Sommerferien ab

Der Deutsche Tourismusverband lehnt Pläne ab, die Sommerferien-Zeiten in den verschiedenen Bundesländern anzugleichen. Verbandspräsident Reinhard Meyer sagte auf dem deutschen Tourismustag in Rostock, ein kürzerer Urlaubszeitraum bedeute eine geringere Wirtschaftlichkeit für das Tourismusgewerbe, höhere Preise für Familien mit schulpflichtigen Kindern und mehr Staus. Wirtschaftsminister Harry Glawe aus Mecklenburg-Vorpommern sagte, jeder fehlende Ferientag koste die Branche rund 100 Millionen Euro. Die Kultusministerkonferenz prüft Pläne, die Sommerferien in allen Bundesländern in die Zeit vom 1. Juli bis zum 10. September zu legen. Der sogenannte Ferienkorridor würde sich damit von 85 auf 73 Tage verkürzen.