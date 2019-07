Tour de France: Alaphilippe gewinnt Zeitfahren im Gelben Trikot

Der Franzose Julian Alaphilippe hat im Gelben Trikot des Spitzenreiters die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Er war im Zeitfahren in Pau im Pyrenäenvorland 14 Sekunden schneller als der Waliser Geraint Thomas, Dritter wurde Thomas De Gendt aus Belgien mit 36 Sekunden Rückstand. In der Gesamtwertung der Radrundfahrt liegt Alaphilippe nun 1, 26 Minuten vor Thomas. Emanuel Buchmann aus Ravensburg büßte einen Rang ein. Er ist jetzt Sechster mit drei Minuten Rückstand. Überschattet wurde die Etappe vom schweren Sturz des Belgiers Wout van Aert. Van Aert verletzte sich an Oberschenkel und Schulter und wird bei der Tour nicht mehr an den Start gehen können.