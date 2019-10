Tote und Verletzte bei Demonstrationen im Irak

Im Irak sind bei Zusammenstößen zwischen Regierungskritikern und Sicherheitskräften mehrere Demonstranten getötet worden. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Über 100 Menschen wurden verletzt. In mehreren Städten gingen tausende junge Menschen auf die Straße. Sie werfen der Regierung Korruption, Missmanagement und eine schlechte Wirtschaftspolitik vor. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. In Bagdad haben die Behörden eine Ausgangssperre verhängt. Sie tritt ab Mitternacht in Kraft und gilt bis sechs Uhr morgens. Seit Beginn der Demonstrationen am Freitag sind mindestens 72 Teilnehmer ums Leben gekommen.