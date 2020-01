per Mail teilen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der neuartigen Lungenkrankheit in China ein Krisentreffen einberufen. Die Experten beraten, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird.

Erstmals ist nun auch in den USA ein Fall der in China ausgebrochenen neuartigen Lungenkrankheit nachgewiesen worden. Nach Angaben der amerikanischen Gesundheitsbehörden handelt es sich um einen Mann, der nach einer Reise in die zentralchinesische Stadt Wuhan in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt ist.

Die Vereinigten Staaten sind das fünfte Land, in dem das neue Coronavirus bestätigt wurde, neben China, Thailand, Japan und Südkorea. Die Zahl der offiziell gemeldeten Infektionen in China ist inzwischen auf 440 angestiegen. Neun Menschen sind dort an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben.

Dauer 1:39 min Coronavirus - Wie gut ist Deutschland vorbereitet? SWR-Hauptstadtkorrespondentin Mirjam Meinhardt berichtet.

Wird ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen?

Bei der WHO beobachtet man die Entwicklung mit Sorge und rät zu Wachsamkeit. Sprecher Tarik Jasaveric sagte: "Die WHO ermutigt alle Länder, ihre Vorbereitungen fortzusetzen. Wir haben dazu einen vorläufigen Leitfaden veröffentlicht."

Die WHO-Experten entscheiden, ob der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen werden muss. Das geschieht, wenn eine Seuche mehrere Länder bedroht und eine koordinierte internationale Antwort erforderlich ist.

Grenzkontrollen wären möglich

Der internationale Gesundheitsnotstand wurde bislang fünf Mal ausgerufen - 2009 wegen Schweinegrippe, 2014 wegen Polio und Ebola, 2016 wegen Sika und im letzten Jahr erneut wegen der Ebola-Epidemie.

Mit dem internationalen Gesundheitsnotstand verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung einer Krankheit. Dazu können Grenzkontrollen gehören. WHO-Sprecher Tarik Jasaveric: "Auf Grundlage der derzeit vorliegenden Informationen gibt es keine Rechtfertigung für eine Einschränkung von Reisen oder Handel."

"Sollte die Situation eskalieren, kann die WHO Hinweise auf das Risiko von Reisen in betroffene Gebiete geben", so Jasaveric. "Reisende sollten sich über aktuelle Reiseempfehlungen informieren."

In Wuhan erstmals aufgetreten

Die neuartige Lungenkrankheit trat im Dezember erstmals auf - auf einem Fisch- und Geflügelmarkt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Das auslösende Virus stammt aus der Erregerfamilie, zu der auch der tödliche Sars-Erreger gehört. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 weltweit fast 800 Menschen gestorben.