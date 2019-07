Bei einem Feuer auf einem russischen U-Boot sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am Montag ereignet, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das Feuer sei ausgebrochen, als die Besatzung Bodenmessungen vornehmen wollte. Die Männer seien daraufhin an giftigen Gasen erstickt. Das U-Boot liegt jetzt in einem Militärhafen in der Nähe von Murmansk. Die Ursache für das Feuer ist unklar und soll jetzt ermittelt werden.