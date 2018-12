In Serbien hat ein Zug einen Schulbus erfasst. Dabei sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Die meisten Fahrgäste des Busses waren Schüler auf dem Weg zum Unterricht. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Nis, der drittgrößten Stadt Serbiens. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Am Bahnübergang, an dem der Unfall passierte, gibt es offenbar keine Schranke.