per Mail teilen

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten war die Maschine in Südtirol zu einem Rundflug gestartet. Im Wettersteingebirge geriet sie dann in Schwierigkeiten und prallte gegen einen Berg. Über die Identität der Toten ist noch nichts bekannt.