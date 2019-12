Tote bei Chanukka-Feier im Bundesstaat New York

Nach der Messerattacke auf eine jüdische Festgemeinde im US-Bundesstaat New York haben Politiker die Tat verurteilt. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, alle müssten zusammenkommen, um den Antisemitismus zu bekämpfen, zu konfrontieren und auszuradieren. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sprach von einer internationalen Herausforderung. Die Attacke zeige, dass die antisemitische Bedrohung nicht mehr nur in Europa, sondern auch in Nordamerika von niemandem mehr bestritten werden könne. Bei dem Angriff auf das Haus eines Rabbiners in der Nähe von New York sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt geworden.