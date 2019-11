Tote Vietnamesen von Essex: Eine Spur führt auch nach Berlin

Die in Großbritannien vor einem Monat in einem Kühl-Lastwagen tot aufgefundenen 39 Vietnamesen sind offenbar zum Teil über Berlin geschleust worden. Das haben Recherchen des rbb und der niederländischen Redaktion Argos ergeben. Demnach war unter anderem eine 19-jährige knapp vier Wochen vor ihrem Tod in der deutschen Hauptstadt. Die Route der Schlepper habe sie zunächst über China, Russland und Polen nach Berlin geführt. Im Zusammenhang mit dem Fall hat es Festnahmen in Großbritannien, Irland und Vietnam gegeben. Der Fahrer des Lastwagens muss sich wegen Totschlags in 39 Fällen verantworten, er soll am kommenden Montag in London vor Gericht erscheinen.