In der Eifel hat vermutlich ein Tornado einen kleinen Ort südlich von Aachen verwüstet. Nach Angaben von Rettungskräften wurden zwei Menschen verletzt, der Schaden gehe wahrscheinlich in die Millionen. Es gebe eine etwa 500 Meter lange Schneise der Verwüstung, mehr als 30 Häuser in Roetgen seien beschädigt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters sind zehn Häuser nicht mehr bewohnbar.