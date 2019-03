CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer macht vor dem Stockacher Narrengericht Witze über Toiletten für intergeschlechtliche Menschen und muss heftige Kritik dafür einstecken. "Mich ärgert die Diskussion", kommentiert Peter Beck.

Mich ärgert die Diskussion. Denn im Grunde geht es gar nicht darum, was Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat oder nicht. Es geht nur darum, wieder einen Skandal ans Licht gezerrt zu haben.

Peter Beck kommentiert.

Wohl dem, der als Erster die neue Sau findet, die man durchs mediale Dorf treiben kann. Und rennt die Sau erst einmal, dann hat jeder die Möglichkeit, sich das Maul zu zerreißen, alte und neue Rechnungen verbal zu begleichen.

Der Stein des Anstoßes rollt irgendwann unbemerkt weg. Aber der ursprüngliche Auslöser bekommt einen Stellenwert, der ihm nie und nimmer gebührt.

"Büttenreden sind Ventile für Plattheiten"

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich finde es gut, dass die Gesellschaft heute ernsthaft über Probleme diskutiert, die noch vor 30 oder 40 Jahren völlig tot geschwiegen wurden. Aber wer glaubt, dass dies auch schon die Fastnacht durchdrungen hat, ist einfach naiv.

Der hat nicht begriffen, dass Fastnacht und Büttenreden nicht für gepflegten Diskurs geschaffen wurden, sondern dass sie teilweise einfach Ventile sind für Plattheiten. Die Gesellschaft braucht das offenbar. Wer das nicht aushält, möge von solchen Veranstaltungen Abstand nehmen.

"Fastnacht ist halt Fastnacht"

Man muss nicht alles gut finden, was in Büttenreden mit einem Tusch gewürdigt wird. Aber wir haben heute in unserer Gesellschaft ein unglaubliches Gejammere und eine Überempfindlichkeit. Und wenn einen jeder dumme Büttenwitz aus der Bahn schmeißt, kann es nicht weit her sein mit der eigenen Orientiertheit innerhalb der Gesellschaft.

Zum Erwachsensein gehört es auch, dass man Ereignisse einordnen kann und Fastnacht ist halt Fastnacht.