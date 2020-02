In mehreren Bundesländern hat es eine Razzia gegen eine mögliche rechtsterroristische Vereinigung gegeben. Nach SWR-Informationen wird gegen mehrere Mitglieder in sechs Bundesländern ermittelt, darunter auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Personen, die einer Terrorzelle gegründet haben sollen, sowie acht Unterstützer. Spezialkräfte durchsuchten am Morgen unter der Federführung des Landeskriminalamtes rund ein Dutzend Wohnungen und Objekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Festnahmen gab es zunächst nicht. Dauer 0:56 min Fotos von selbstgebauten Waffen verschickt Von Michael Götschenberg, Berlin. Die Männer im Alter von 20 bis 50 Jahren sollen sich in einer Chatgruppe verabredet haben, in Deutschland Anschläge auf Politiker und Muslime zu begehen, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" zu erreichen. Die Gruppe soll seit September 2019 bestehen. Konkrete Pläne oder Tatvorbereitungen habe es aber offenbar noch nicht gegeben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war auf die Chatgruppe aufmerksam geworden, die Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geführt.