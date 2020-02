per Mail teilen

Eine Woche nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau tagt der Innenausschuss des Bundestags. Den Abgeordneten geht es um Aufklärung. Beleuchtet wird auch die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach dem Anschlag von Hanau von einer "Blutspur des Rechtsterrorismus" gesprochen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich auf Teilnehmer der Sitzung des Bundesinnenausschusses. Demnach ist der CSU-Politiker dagegen, das Thema Rechtsextremismus durch einen Vergleich mit dem Linksextremismus zu relativieren.

Neben Bundesinnenminister Seehofer sind die Chefs des Bundeskriminalamtes und des Bundesamts für Verfassungsschutz sowie Generalbundesanwalt Peter Frank bei der Sitzung dabei.

Die Bundesanwaltschaft will dem Innenausschuss die Strafanzeige zur Verfügung stellen, die der mutmaßliche Hanau-Attentäter im vergangenen Jahr bei den Behörden eingereicht hatte.

Tatverdächtiger habe häufig Schießen trainiert

Hanau am 20. Februar spät abends: Ein bewaffneter 43-jähriger Deutscher erschießt in Hanau an zwei verschiedenen Tatorten insgesamt neun Menschen - offenbar aus rassistischen Motiven, denn alle Opfer haben ausländische Wurzeln. Danach flüchtet er. Kurze Zeit später werden er und seine Mutter tot im eigenen Wohnhaus aufgefunden.

Die Ermittler beschäftigten sich mit mehreren Auslandsreisen des Tatverdächtigen, insbesondere mit einer USA-Reise vom November 2018. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, sagte, der Tatverdächtige sei intensiv bei Youtube unterwegs gewesen und technikaffin.

Er hatte demnach seit August 2019 einen europäischen Waffenschein, so dass er Waffen auch ins Ausland mitnehmen konnte. Gerade in diesem Jahr habe er häufig das Schießen trainiert. Der Vater des Verdächtigen habe noch nicht vernommen werden können, dieser habe offenbar auch eine auffällige Persönlichkeit.

Abgeordnete haben viele offene Fragen

Die Abgeordneten erhoffen sich Antworten auf Fragen wie diese: An wen hatte sich der mutmaßliche Täter mit seinen Schreiben im Vorfeld der Tat gewandt? Wie ernst wurde das genommen? Wie war der Tatablauf und mit wem war der Täter womöglich vernetzt?

Giffey will Demokratiefördergesetz

Darüber hinaus werden weitere Forderungen laut. Schon nach dem Anschlag von Halle hatte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) wieder lauter ein Demokratiefördergesetz gefordert. Es soll dazu beitragen, Aufklärungs- und Präventionsprojekte auch langfristig zu fördern - bislang ist das nur befristet erlaubt.

Inzwischen hat Giffey die Unterstützung des Bundesinnenministers - aber nicht die der Union insgesamt. Kommt ein solches Gesetz - und wäre es überhaupt sinnvoll? SWR-Berlin-Korrespondentin Janina Lückoff fasst den Stand zusammen.