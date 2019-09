per Mail teilen

Die USA haben in einer Spezialoperation Hamza bin Laden, den Sohn von Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden, getötet. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Zuvor haten Medien darüber berichtet. Hamza sei bei einem Anti-Terror-Einsatz in der Region Afghanistan/Pakistan getötet worden, hieß es. Er soll eine wichtige Figur in der Terrororganisation seines Vaters gewesen sein.