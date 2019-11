per Mail teilen

In Teilen Österreichs sorgen massive Schneefälle weiter für große Probleme. Betroffen sind Gebiete in Tirol und Kärnten. Es kommt zu Stromausfällen und Erdrutschen.

Heftige Schneefälle machen Autofahrern in Südtirol weiter Probleme. Die Brennerautobahn ist zwischen Brixen und Sterzing gesperrt worden. Seit gestern herrscht in der Region Schneechaos. Im Ort Martell ist nach Angaben des Fernsehsenders Rai Südtirol eine Lawine abgegangen. Verletzte gebe es aber vermutlich nicht.

In Kärnten kam es zu Erdrutschen und Felsstürzen. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Auch die Bahn verkehrte auf einigen Strecken aufgrund der starken Schneefälle, der Probleme bei der Stromversorgung sowie wegen umgestürzter Bäume nur eingeschränkt.

Von Srdjan Govedarica, Wien.

Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde aufgerufen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden, weil Bäume umstürzen könnten. Für heute erwarten die Meteorologen bereits weiteren Schnee und Regen, für Osttirol und Teile Kärntens wurde erneut eine Warnung der höchsten Stufe ausgegeben.

Extremwetter im November

Im Süden Österreichs ist der November extrem feucht verlaufen, in der ersten Monatshälfte gab es stellenweise zwei- bis dreimal so viel Niederschlag wie in einem durchschnittlichen November.