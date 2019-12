Autofahrer müssen im österreichischen Bundesland Tirol wieder auf Fahrverbote achten. Kleine Dörfer sollen so vom Ausweichverkehr verschont und Autofahrer möglichst lange auf der Autobahn bleiben. Die Verbote gelten ab heute bis Mitte April, immer am Wochenende und an Feiertagen. Sie betreffen den Transitverkehr. Wer einen Ausflug oder Urlaub in dem Gebiet machen will, darf die kleinen Straßen trotzdem benutzen. Insgesamt sind die Fahrverbote nicht so umfangreich wie im Sommer.