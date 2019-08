"Tirol: Abfahrverbot für Lkw zu Billig-Tankstellen

per Mail teilen

Die Behörden in Tirol denken offenbar darüber nach, Lkw-Fahrern das Abfahren von der Autobahn zu Billig-Tankstellen zu verbieten. Das hat der Tiroler Landeschef Günther Platter in einem Interview angekündigt. Demnach lässt er momentan prüfen, ob das österreichische Bundesland generelle Abfahrverbote zu den Tankstellen verordnen kann. Platter sprach von einem weiteren Lösungsansatz, um den Gemeinden in Tirol den touristischen Durchgangsverkehr zu ersparen. Seit mehreren Wochen gilt dort auf den Landstraßen ein Fahrverbot, damit Reisende nur noch die Autobahnen und keine Ausweichrouten mehr nutzen.