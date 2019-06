In dieser Woche sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf 40 Grad steigen. Wir verraten, was Sie tun können, um einen kühlen Kopf zu bewahren.

Am Rhein und bei Freiburg sind am Mittwoch Temperaturen bis zu 40 Grad möglich. Das könnte nicht nur der heißeste Tag in diesem Jahr werden, sondern ein neuer Allzeitrekord. Das Vorglühen beginnt schon heute: Da sind am Neckar und am Oberrhein Temperaturen bis 36 Grad möglich.

Sonne pur, Hitze, schwitzende Menschen: Für die einen ist das die ideale Betriebstemperatur, für die anderen der totale Horror. Wie kommt das denn, dass wir das unterschiedlich empfinden? SWR-Wissensredakteur Gabor Paal erklärt, welche psychischen Tricks es gibt:

Klimaanlagen können teuer werden

Um die Hitze der kommenden Tage ein bisschen erträglicher zu machen, gibt es ein paar einfache Tipps. Zum Beispiel helfen Klimaanlagen. Splitgeräte helfen laut Stiftung Warentest besser als Monogeräte. Laut dem Test brauchen Splitgeräte weniger als zehn Minuten, um einen Raum von 35 auf 25 Grad abzukühlen. Monogeräte brauchen 45 bis 106 Minuten. Splitgeräte bestehen aus einem Kühlteil, das innen montiert wird und einem Außenteil. Monoteile transportieren die Abluft durch einen Schlauch aus dem Fenster.

Geräte nicht ganz billig

Beim Preis gib es aber deutliche Unterschiede: Splitgeräte können schneller kühlen, kosten aber bis zu 2.800 Euro. Mobile Klimaanlagen sind viel günstiger. Allerdings stehen dem die Stromkosten entgegen: Splitgeräte können Jahreskosten von unter 40 Euro verursachen, während mobile Geräte in zwei Monaten schon mal 84 Euro an Strom verbrauchen können. Ein Gerät mit 1.000 Watt kann durchaus noch teurer im Unterhalt werden.

Lüften nur nachts

Wer auf klassisches Lüften setzt, sollte das am Besten nachts oder in den frühen Morgenstunden machen. Dann am Besten alle Fenster öffnen und die frische Luft einströmen lassen. Aber Vorsicht: Nicht auf Durchzug stellen. Denn das kann für gereizte Schleimhäute oder einen steifen Nacken sorgen. Die Fenster tagsüber wieder schließen. Schlafräume sollten dazu noch abgedunkelt werden.

Auch Ventilatoren helfen, vor allem wenn ein Wäscheständer mit feuchten Tüchern davor steht. Die sorgen dafür, dass die Luft noch mehr abkühlt. Aber auch hier gilt: Vorsicht vor Zugluft.

Rollos wirken nur außen

Wer sich mit Abdunkelung schützen will, sollte darauf achten, dass Jalousien, Roll- und Klappläden außen angebracht sind. Denn Innenrollos oder Vorhänge können die Sonnenstrahlen erst stoppen, wenn sie schon im Raum sind. Wichtig: Innenrollos sollten hell oder metallbeschichtet sein, um gegen die Hitze zu wirken.

Kühlschrank braucht nicht volle Power

Elektrische Geräte sollten abgeschaltet werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Denn auch sie strahlen Hitze ab. Den Kühlschrank muss man bei den hohen Temperaturen nicht kühler stellen. Die Geräte sind isoliert und die Außentemperatur hat nahezu keinen Einfluss auf die Temperaturen im Inneren. Generell reichen 6 bis 8 Grad, um Lebensmittel frisch zu halten.

Kühle Dusche hilft beim Einschlafen

Wer sich vor dem Schlafengehen vor der Hitze schützen will, sollte sich kühl abduschen. Allerdings sollte das Wasser nicht zu kalt werden. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen. Das kühlt den Körper und hilft beim besseren Einschlafen. Ein Schlafanzug aus Naturfasern wie zum Beispiel Baumwolle hilft dabei, Schweiß aufzunehmen. Denn beim Schlafen schwitzen wir bis zu einem halben Liter Flüssigkeit aus.