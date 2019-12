per Mail teilen

Das US-Magazin "Time" hat die Klima-Aktivistin Greta Thunberg zur "Person des Jahres" erklärt. Die 16-jährige Schwedin habe Alarm geschlagen und einer fragmentierten Welt über Grenzen hinweg eine Stimme gegeben, hieß es zur Begründung. Mit "Fridays For Future" habe sie zudem gezeigt, was passiert, wenn eine neue Generation die Führung übernimmt. Thunberg ist zurzeit bei der Weltklimakonferenz in Madrid. Dort sagte sie, sie widme die Ehrung allen, die sich für den Klimaschutz einsetzten.