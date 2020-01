Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will ihren Namen und den Slogan von "Fridays for Future" als Marken registrieren lassen. Damit sollten die Bewegung und ihre Aktivitäten geschützt werden, schrieb Thunberg auf Instagram. Ständig würden "Fridays for Future" und ihr eigener Name ohne Zustimmung für kommerzielle Zwecke genutzt.