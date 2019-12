Greta Thunberg kritisiert schleppende Verhandlungen in Madrid

per Mail teilen

Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat Spitzenpolitikern beim Weltklimagipfel in Madrid Täuschung vorgeworfen. Wohlhabende Staaten ließen es nur so aussehen, als würden sie etwas gegen die Erderwärmung tun, sagte die Schwedin. Tatsächlich geschehe aber nichts außer geschickter Buchhaltung und PR. Viele Staaten ließen die Verschmutzung durch Flug- und Schiffsverkehr in ihren Berechnungen unberücksichtigt. Die Versprechen, Emissionen zu senken, seien nicht genug.

Thunberg kritisierte, dass die Verhandlungen in Madrid so schleppend voran kämen. Es gebe kein Gefühl der Dringlichkeit. Bei der Konferenz sollen sich Delegationen aus fast 200 Ländern bis Freitag auf ein Schlussdokument einigen, das dem Kampf gegen die Erderwärmung neuen Schub gibt.