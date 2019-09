Zu einem spektakulären Einsatz bringt die Deutsche Bahn einen Spezialkran an der Bodensee-Gürtelbahn bei Kressbronn in Stellung. Der Kran wird am Donnerstag die 100 Jahre alte und 400 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke anheben und auf einem Montageplatz ablegen. Wegen der Elektrifizierung der Bahnstrecke muss dort eine neue, breitere Brücke errichtet werden. mehr...