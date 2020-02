Völlig überraschend wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsident von Thüringen gewählt - mit den Stimmen der AfD. Auf Bundesebene werden in CDU und CSU Rufe nach Neuwahlen in Thüringen laut.

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD überraschend zum Ministerpräsident von Thüringen gewählt. Er bekam im entscheidenden dritten Wahlgang eine Stimme mehr als Amtsinhaber Bodo Ramelow, der eigentlich eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen anführen wollte. Beobachter sprechen von einem politischen Beben.

Paukenschlag in Thüringen bei Ministerpräsidenten-Wahl In Thüringen wurde am Mittwoch überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt - auch mit den Stimmen der AfD.

Kemmerich will schnell Verantwortung für Thüringen übernehmen

Kemmerich plant eine Regierung aus FDP, CDU, SPD und Grünen. Er wolle sich schnell auf die Sacharbeit konzentrieren, sagte er in seiner Antrittsrede. "Die ersten Eindrücke nach meiner Wahl - spontane Demonstrationen, Tiraden in den Sozialen Medien, Drohanrufe - machen mich bestürzt." Kemmerich hoffe, dass die überwiegende Zahl der Thüringer das ablehnen.

Thomas Kemmerich: "Die Arbeit beginnt jetzt"

Linken-Landeschefin wirft Blumenstrauß auf den Boden

Linken-Chef Berd Riexinger sprach von einem "Tabubruch". Im Thüringer Landtag kam es zu einem Eklat. Linke-Landeschefin Susanne Henning-Wellsow warf Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße - anstatt ihm diesen zu überreichen.

Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow, nachdem sie Kemmerich Blumen vor die Füße warf. dpa Bildfunk picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

CDU und CSU fordern Neuwahlen in Thüringen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat dem CDU-Landesverband in Thüringen vorgeworfen, gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. Das Wahlverhalten im dritten Wahlgang sei gegen den Willen der Bundespartei geschehen, "das halte ich für falsch", sagte Kramp-Karrenbauer.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak plädierte in einer ersten Reaktion für Neuwahlen in Thüringen. Die Entscheidung in Thüringen spalte das ganze Land und sei keine Grundlage für bürgerliche Politik. Auch CSU-Chef Markus Söder forderte Neuwahlen in Thüringen.

"Das ist kein guter Tag für Thüringen, das ist kein guter Tag für Deutschland und erst recht kein guter Tag für die Demokratie." Markus Söder, CSU-Vorsitzender

Die CDU in Thüringen wies Kritik zuvor von sich. Landesparteichef Mike Mohring sagte, seine Fraktion habe einen "Kandidaten der Mitte" gewählt. Die CDU sei nicht verantwortlich für die Kandidaturen und das Wahlverhalten anderer Parteien, so Mohring.

Lindner schließt Zusammenarbeit mit FDP aus

FDP-Chef Christian Lindner schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus. "Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit", sagte er. Sollten CDU, SPD und Grüne eine Zusammenarbeit mit Kemmerich ablehnen, sprach auch Lindner sich für Neuwahlen in Thüringen aus.

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki sagte, ein Kandidat der Mitte habe gesiegt. Niemand habe sich so stark von der AfD abgegrenzt wie Thomas Kemmerich, erklärte Kubicki im SWR-Interview. "So ist das nunmal bei geheimen Wahlen. Die Verfassung sieht das ausdrücklich vor", kommentierte er den Umstand, dass der FDP-Politiker auch mit den Stimmen der AfD zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurde.

"Ich bin sicher, dass Thomas Kemmerich für das Land Thüringen ein Gewinn ist."

SPD nennt Kemmerichs Wahl einen "Skandal"

Für SPD, Linke und Grüne ist die Wahl von Kemmerich ein Schock. SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans nannte das auf Twitter einen "Skandal erster Güte".

Die Geschehnisse in #Thueringen sind ein unverzeihlicher Dammbruch, ausgelöst von CDU und FDP. Dass die „Liberalen“ den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte. Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen! N. Walter-Borjans, Twitter, 5.2.2020, 13:55 Uhr

SPD-Co-Chefin Saskia Esken will die Wahl Kemmerichs im Koalitionsuasschuss mit der Union zum Thema machen. Generalsekretär Lars Klingbeil sprach mit Blick auf die Ereignisse vom "historischen Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nannte die Wahl "komplett verantwortungslos".

Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen Heiko Maas 🇪🇺, Twitter, 5.2.2020, 14:05 Uhr

Baerbock fordert Rücktritt von Kemmerich

Grünen-Chefin Annalena Baerbock forderte Kemmerich auf, umgehend von seinem Amt zurückzutreten. In einem Tweet sprach sie von einem Dammbruch:

Das ist ein Dammbruch. #CDU und #FDP in #Thüringen haben bewusst einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der #AfD gewählt. Niemand kann sagen, er habe das nicht gewusst. Wir sind entsetzt von der Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen. #Kemmerich Annalena Baerbock, Twitter, 5.2.2020, 14:53 Uhr

2/2 Ich erwarte von Thomas #Kemmerich, dass er das Amt niederlegt. Tut er das nicht, müssen #CDU und #FDP auf Bundesebene die Thüringer Landesverbände ausschließen. Sonst sind Unvereinbarkeitsbeschlüsse nichts mehr wert. Annalena Baerbock, Twitter, 5.2.2020, 15:02 Uhr

AfD sieht bundespolitisches Signal: Kein Weg führe an ihr vorbei

Die AfD sieht in der Wahl Kemmerichs einen "Neustart der Thüringer Politik", sagte Landesparteichef Björn Höcke. Die AfD-Fraktionschefs im Bundestag, Alice Weidel und Alexander Gauland, gratulierten Kemmerich zu seiner Wahl. "An der AfD führe kein Weg mehr vorbei, schrieb Weidel auf Twitter. Gauland sagte, das Ausgrenzen seiner Partei funktioniere nicht, die bürgerlichen Kräfte hätten sich in Thüringen durchgesetzt.

Zweiter FDP-Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik

"Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt gewählt wurde", sagte der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz.

Kemmerich ist erst der zweite Ministerpräsident der FDP. Reinhold Maier war von 1945 bis 1952 Ministerprädient von Württemberg-Baden und dann von April 1952 bis September 1953 Regierungschef des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg.