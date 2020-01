Wie funktioniert die Thrombektomie-Behandlung?

Bei der Thrombektomie wird ein Katheter von der Leistenarterie aus bis in das Hirngefäß und durch das Blutgerinnsel geschoben. Dann entfaltet sich an dieser Stelle ein Drahtröhrchen, durch das das Blut fließen kann und in dessen Maschen sich das Blutgerinnsel verfängt. Anschließend kann es zusammen mit dem Drahtröhrchen entfernt werden.

Mit der Thrombektomie kann man besonders die Schlaganfälle behandeln, die durch den Verschluss eines großen Blutgefäßes im Gehirn verursacht wurden, und bei denen dem Patienten schwere Behinderung oder gar Tod drohen.