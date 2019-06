Theresa May gibt Parteivorsitz offiziell ab

Die britische Premierministerin Theresa May ist nun offiziell nicht mehr die Vorsitzende der Konservativen Partei. Das geht aus einer Erklärung des zuständigen Parteikomitees vom Freitag hervor. May hatte den Rücktritt bereits vor zwei Wochen angekündigt. Die Partei muss nun einen Nachfolger suchen. Dieser soll bis Ende Juli feststehen und May dann auch an der Regierungsspitze ablösen. Solange bleibt die 62-Jährige kommissarisch als Regierungschefin im Amt. Bis Montag werden Nominierungen entgegengenommen. Bislang gibt es elf Bewerber um dem Posten. Als Favorit gilt der frühere Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister Boris Johnson.