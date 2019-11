Tesla will bis zu vier Milliarden Euro in Grünheide investieren

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will offenbar bis zu vier Milliarden Euro in sein deutsches Werk nahe Berlin investieren. Nach Medienberichten soll die Fabrik stufenweise ausgebaut werden, Tesla könne mit EU-Zuschüssen in Höhe von rund 300 Millionen Euro rechnen. In Grünheide im Oder-Spree-Kreis müsste vor Baubeginn noch Wald abgeholzt werden. Tesla wolle dafür aber die dreifache Menge wieder aufforsten, versichert die Brandenburger Regierung. In der Fabrik sollen der künftigen Kompakt-Sportgeländewagen und Batterien und Antriebe gebaut werden. 3.000 bis 8.000 Arbeitsplätze könnten entstehen.