Der Elektroautohersteller Tesla will seine europäische Fabrik im Umland von Berlin bauen. Das kündigte Unternehmenschef Elon Musk bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt an. Das Werk solle in der Nähe des geplanten Flughafens Berlin-Brandenburg entstehen. Die Fabrik werde Batterien und Fahrzeuge bauen, sagte Musk. Die geplante Inbetriebnahme ist voraussichtlich Ende 2021. Es könnten tausende Arbeitsplätze geschaffen werden.