Tesla kauft Firmengelände in Brandenburg

Der Elektro-Auto-Konzern Tesla hat das Gelände für seine geplante neue Fabrik in Brandenburg gekauft. Der Vertrag für das Grundstück in Grünheide ist notariell beurkundet. Das hat die Staatskanzlei in Potsdam bekanntgegeben. Tesla will auf dem Gelände ab dem Sommer nächsten Jahres Elektroautos bauen - geplant sind bis zu 500.000 Stück pro Jahr. Die Landesregierung hofft auf neue Arbeitsplätze - Anwohner hatten gegen das Projekt demonstriert. Sie befürchten, dass die Fabrik zu viel Wasser verbraucht.