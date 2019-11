Der E-Autokonzern Tesla will in der Nähe von Berlin eine neue Gigafactory bauen. Das kündigte der Konzernchef Elon Musk am Dienstagabend an.

Für die Metropolregion Berlin und das Bundesland Brandenburg ist der geplante Bau eine Sensation. Die neue sogenannte Gigafactory von Tesla soll in der Nähe des Flughafens BER gebaut werden. Bei der Ankündigung stichelte er, der Konzern werde definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen. Es wird das erste Tesla-Werk in Europa. Auf Twitter kommentierte Konzernchef Elon Musk den geplanten Bau, mit den Worten: "GIGA BERLIN", umrahmt mit Schwarz, Rot und Gold.

Teslachef Elon Musk Twitter

Batterien, Antriebe und das Tesla "Model Y"

Nach Angaben des Konzernchefs wird Tesla in Brandenburg künftig sowohl Batterien als auch Antriebe und das neue "Model Y" produzieren. Letzteres soll ab 2020 auf den Markt kommen. Voraussichtlich soll die neue Tesla-Fabrik aber erst Ende 2021 in Betrieb gehen. Die Fabrik ist aber nicht alles, was Tesla vor hat. In Berlin plant der Konzern ein Design- und Entwicklungszentrum. Musk sagte dazu, in der Stadt gebe es die weltweit beste Kunst.

Bei der Preisverleihung des goldenen Lenkrads in Berlin verkündete Tesla-Chef Elon Musk am Dienstagabend, dass die neue Gigafactory von Tesla im berliner Umland gebaut werden soll. dpa Bildfunk picture alliance/Jörg Carstensen/dpa

Politik hofft auf neue Arbeitsplätze

Die Grüne Wirtschaftssenatorin in Berlin, Ramona Pop rechnet mit tausenden neuen Jobs in der geplanten Fabrik von Tesla. Auf Twitter sagte sie: "Wer Visionen hat, kommt nach #Berlin! Willkommen in der Metropolregion @Tesla!" Im RBB Inforadio sprach sie von rund 6.000 bis 7.000 neuen Arbeitsplätzen, die momentan im Gespräch seien. Laut "Bild-Zeitung" soll Tesla sogar bis zu 10.000 neue Stellen schaffen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD sagte, es sei eine hervorragende Nachricht für das Bundesland. Er sei glücklich, dass Elon Musk sich für den Standort Brandenburg entschieden habe.

Viele Gespräche um den neuen Standort

Die Tatsache, dass Tesla in Europa eine gigantische Fabrik bauen will, war schon länger bekannt. Auch, dass Deutschland der neue Standort wird. Nur hatten sich bislang andere Bundesländer bessere Chancen ausgerechnet. Im Gespräch waren Rheinland-Pfalz, das Saarland, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Brandenburg als Standort kam deshalb für die meisten etwas überraschend. Elon Musk hatte nämlich im vergangenen Jahr getwittert, dass er sich die neue Mega-Fabrik sehr gut an der deutsch-französischen Grenze vorstellen könne. Dazu hatte Tesla den Maschinenbauer Grohmann aus Prüm in der Eifel übernommen. Auch deshalb hoffte Rheinland-Pfalz, die neue Fabrik würde dort entstehen. Warum die Entscheidung letztlich auf Brandenburg gefallen ist hat der Tesla-Chef bisher nicht verraten.

Bald soll auch das neue "Model Y" von Tesla in der neuen Fabrik in Brandenburg gebaut werden. Erhältlich ist der Elektro-SVU ab 2020. dpa Bildfunk picture alliance/Hannes Breustedt/dpa

Konkurrenz für die deutschen Autobauer

Laut dem "Tagesspiegel" soll die neue Fabrik von Tesla auf einer Industriefläche im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin entstehen. Demnach sei dort ursprünglich ein BMW-Werk geplant gewesen. Das neue Tesla-Werk könnte nun der 3er Reihe von BMW Konkurrenz machen. Grohmann als Maschinenbauer könnte dem neuen "Model Y" einen deutschen Anstrich verleihen. Damit wäre Tesla für alle deutschen Autobauer ein ernst zu nehmender Konkurrent.