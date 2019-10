Aus einem Bekennervideo im Internet wissen die Ermittler sehr genau, wie sich der Terrorangriff auf die Synagoge in Halle abgespielt hat. Nun hat der festgenommene Todesschütze auch selbst ausgesagt.

Der Todesschütze von Halle hat die Tat gestanden und auch ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv bestätigt. Der 27-jährige Stephan B. habe in dem mehrstündigen Termin beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Donnerstagabend umfangreich ausgesagt, so die Deutsche Presse-Agentur. B. befindet sich inzwischen in Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Zweifacher Mord und siebenfacher Mordversuch

Laut einem Sprecher der Bundesanwaltschaft legt der am Abend erlassene Haftbefehl ihm zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch zur Last. Stephan B. war am Mittwoch festgenommen worden, nachdem vor einer Synagoge in Halle eine 40 Jahre alte Frau und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss ein 20-jähriger Mann erschossen worden. Zuvor hatte der Täter vergeblich versucht, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich 51 Menschen in dem Gotteshaus auf und feierten das wichtigste jüdische Fest, Jom Kippur.

Wer ist der Attentäter von Halle? Der 27-jährige Deutsche Stephan B. hat das Attentat von Halle gestanden und auch, dass er ein rechtsextremistisches Motiv dafür hatte. B. lebte in Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in der Wohnung seiner Mutter. Die Bewohner des Orts beschreiben ihn gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als einen Einzelgänger, der offenbar keinen Kontakt zu den Menschen im Dorf wünschte. B. habe niemals gegrüßt, erinnert sich ein Nachbar. Strukturschwache Region Gut 2.000 Menschen leben in Benndorf, darunter viele Ältere und Rentner. 1990 wurde in der Region der Bergbau eingestellt, berichtet Bürgermeister Mario Zanirato. 38.000 Menschen seien daraufhin arbeitslos geworden und viele hätten immer noch Schwierigkeiten. "Niemand hat sich dafür interessiert, wie es hier weiter gehen sollte", sagt Zanirato. B. und seine Mutter hätten zurückgezogen gelebt und sich von anderen weitgehend fern gehalten, so der Bürgermeister. Aus seiner Sicht könnte die schwierige soziale Situation in der Region vielleicht B.s offenkundige Affinität für rechtsextreme Ideologien erklären. Menschen, die sich perspektivlos fühlten, seien empfänglich für braune Ideen, mahnt Zanirato. Mit Material von AFP

Attentäter verletzt auf Flucht zwei Menschen

Auf der Flucht verletzte der Täter zudem eine 40 Jahre alte Frau und deren 41 Jahre alten Mann mit Schüssen. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte B. vier Schusswaffen und mehrere Sprengsätze bei sich. Ein Bekennervideo in den Sozialen Netzwerken zeigt den Ablauf der Tat aus der Perspektive des Attentäters - von der vergeblichen Erstürmung der Synagoge über die tödlichen Schüsse bis zur Flucht. Zudem legte der Täter in einem elf Seiten langen "Manifest" seine rechtsextremistischen Gedanken dar.