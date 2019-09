Die Kanadierin Bianca Andreescu hat in New York die US Open gewonnen. Die 19-Jährige hat im Endspiel den US-Superstar Serena Williams mit 6:3 und 7:5 besiegt. Bei den Herren entscheidet sich heute, wer den Titel holt: Der Spanier Rafael Nadal tritt gegen den 23 Jährigen Russen Daniil Medwedew an.