Der Schweizer Tennisprofi Roger Federer ist im Viertelfinale der US Open in New York ausgeschieden. Er verlor in fünf Sätzen gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der tritt im Halbfinale am Freitag gegen den Russen Daniil Medwedew an. Die US-Amerikanerin Serena Williams hat das Halbfinale der US Open dagegen erreicht. Sie gewann gegen Wang Qiang aus China und trifft im Kampf um den Einzug ins Finale morgen auf die Ukrainerin Jelina Switolina.