Nach der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber ist auch Philipp Kohlschreiber bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der Augsburger verlor in vier Sätzen gegen den Franzosen Lucas Pouille. Dominik Koepfer und Laura Siegemund haben den deutschen Tennisprofis bei den US Open den Auftakt gerettet und die zweite Runde erreicht.