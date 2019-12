Die neue SPD-Spitze hat das Thema Tempolimit wiederbelebt und sorgt so für Streit in der Regierungskoalition. In den Kommentarspalten der Zeiten herrscht ebenfalls Uneinigkeit.

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt zu der Debatte: "Insgesamt würde der Verkehr bei einer allgemeinen Begrenzung der Geschwindigkeit flüssiger fließen und damit für den einzelnen zugleich berechenbarer. Der vielfach bemühte Hinweis, dass fast alle anderen Länder Tempolimits haben, ist da noch das schwächste Argument. Wer jetzt vor Verboten und einem Verlust von Freiheit warnt, dem sei gesagt: Ein Tempolimit wird perspektivisch eines der geringsten Verbote sein. Denn tatsächlich bedroht der Klimawandel unsere gesamte industrielle Lebensweise. Wenn wir nicht schnell und radikal umsteuern, wird davon nichts übrig bleiben. So gesehen wäre ein Tempolimit auch kein Instrument zur Beschneidung von Freiheit, sondern - so paradox es klingt - ein Beitrag zu ihrer Rettung." Dauer 1:16 min Streit über Tempolimit geht weiter Anja Günther berichtet "Tempolimit eine Frage der Zeit" Die Chemnitzer "Freie Presse" meint: "Bei der Gurtpflicht war es genauso: Die (westdeutsche) Mehrheit stimmte im Prinzip für die Einführung, aber nur ein Drittel schnallte sich anfangs wirklich an. Die Angstpropaganda hatte gewirkt. Erst steigende Ordnungsstrafen halfen der Vernunft auf die Sprünge. Im Oktober wurde ein Vorstoß der Grünen für ein Tempo-130-Gesetz im Bundestag abgeschmettert, allen Umfragen, Argumenten und Verhaltensweisen zum Trotz. Aber das ist eine Frage der Zeit. Für Autobahnen wie für Gesetze gilt: Man kommt auch langsamer ans Ziel." Der "Reutlinger General-Anzeiger" hält dagegen: "Wer für ein generelles Tempolimit aus Klimaschutz-Gründen argumentiert, sollte sich fragen, ob es da nicht sinnvoller wäre, ein Limit für den Maximal-Verbrauch von Autos zu fordern. Uneingeschränkt Recht haben diejenigen, die ins Feld führen, dass es ein wesentlich entspannteres Fahren bei Tempo 130 ist, als wenn man mit 180 'Sachen' über die Autobahn heizt. Allerdings wird ja auch niemandem vorgeschrieben, er müsse schneller als mit 130 Stundenkilometern fahren. Deshalb: Verbote ja, aber nur punktuell und dort, wo sie wirklich auch sinnvoll sind." Nur "symbolträchtiges Verbotsschild" Und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kommentiert: "Nicht Tempo 180 gefährdet zwangsläufig andere, sondern die Absicht einiger Drängler, dies rücksichtslos durchzusetzen. Diese soziale Kompetenz fehlt auch jenen, die rote Ampeln missachten, da sie diese zunehmend nur noch als Verhaltensvorschlag verstehen. Vernunft im Straßenverkehr lässt sich nicht an einem Tempolimit messen. Die Vorgabe wäre ein weiterer Stein im Mosaik der Überregulierung. Sie verfestigte den Eindruck, dass die Politik nichts mehr dem Einzelnen überlassen mag in einer Zeit, in der ein Verlust an Freiheit hierzulande offenbar immer weniger Menschen stört. Niemand wird bestreiten, dass sich für Luft und Klima auf andere Weise allemal mehr tun lässt als durch die Tempobremse. Aber das dafür nötige Umsteuern ist für Politiker anstrengender und teurer als ein symbolträchtiges Verbotsschild."