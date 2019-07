Rechtzeitig zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg wird es wieder heiß: Temperaturen von bis zu 38 Grad und tropische Nächte bestimmen das Wetter im Südwesten.

Am Dienstag beginnen die so genannnten Hundstage. Damit werden umgangssprachlich die heißesten Tage im Sommer bezeichnet - und heiß werden sie auch. Im Südwesten werden Temperaturen von bis zu 38 Grad an der Tagesordnung sein. Für Teile Baden-Württembergs hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Nächte bringen nur wenig Abkühlung. Es werden auch so genannte tropische Nächte erwartet, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.