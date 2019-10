Telekom sichert sich EM-Rechte

per Mail teilen

Die Deutsche Telekom hat sich die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Wie viel das Unternehmen dafür an die UEFA zahlt, ist nicht bekannt. Die Vereinbarung beinhaltet die Exklusivrechte an allen 51 Partien. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden frei empfangbar sein, hieß es. Das gelte auch für die Halbfinalspiele und das Finale. Öffentlich-rechtliche und kommerzielle TV-Sender können aber noch über Sub-Lizenzen verhandeln. Es ist das erste Mal, dass ARD und ZDF nicht den Zuschlag für die Fernsehübertragungsrechte der EM bekommen haben.