Teileinigung in US-Opiat-Krise

In der Schmerzmittel-Krise in den USA gibt es eine juristische Teil-Einigung. Das hat ein Gericht im Bundesstaat Ohio mitgeteilt. Danach haben drei Pharmafirmen einen Vergleich mit Verwaltungsbezirken in Ohio geschlossen, die besonders stark vom Medikamenten-Missbrauch betroffen sind. Die Pharmafirmen zahlen nach Angaben des Gerichts umgerechnet 233 Millionen Euro und vermeiden damit einen Mammut-Prozess. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde sind in den vergangenen 20 Jahren mehr als 400.000 Amerikaner an den Folgen ihrer Schmerzmittel-Sucht gestorben.