Technische Mängel bei Bombardier-ICs der Bahn

per Mail teilen

Wegen technischer Mängel weigert sich die Bahn, 25 IC-Züge der Firma Bombardier abzunehmen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, stürze das Betriebssystem in den Zügen immer ab. Dem Bericht nach prüft die Bahn Schadenersatzforderungen gegen Bombardier. Es geht um einen Auftrag von 400 Millionen Euro. Die Bahn hat demnach bereits seit letztem Jahr 17 ICs der betroffenen Baureihe im Einsatz - vor allem in Süddeutschland, etwa zwischen Karlsruhe und Stuttgart sowie Stuttgart und Singen. Auch in diesen Zügen gibt es Probleme mit dem Betriebssystem. Sie sollen verantwortlich sein für viele Pannen und Verspätungen im Fernverkehr.