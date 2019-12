Tebboune ist neuer Präsident in Algerien

per Mail teilen

In Algerien hat Ex-Regierungschef Abdelmadjid Tebboune die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er erreichte nach Angaben der Wahlbehörde bereits im ersten Wahlgang mit 58 Prozent die absolute Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40 Prozent und damit weit unter der bei früheren Wahlen. Die Opposition hatte zum Boykott aufgerufen. Sie sah in den fünf zugelassenen Kandidaten eine Fortsetzung der Politik des im April zurückgetretenen Präsidenten Abd al-Aziz Bouteflika. Vor und während der Wahl gab es Massenproteste und Ausschreitungen. Allein in der Hauptstadt Algier gingen Zehntausende Menschen auf die Straßen.