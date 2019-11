In Hamburg haben rund 13.000 Menschen gegen Tierversuche protestiert. Sie fordern, dass Labore geschlossen werden, in denen an Tieren experimentiert wird. Auslöser des Protests ist der Fall einer Firma in Mienenbüttel. Dort sollen Affen und Hunde misshandelt worden sein. Einem Tierschützer war es nach eigenen Angaben gelungen, sich in das Labor einzuschleichen und Aufnahmen von den Tieren zu machen. Bisher wird das Labor weiterbetrieben. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt in dem Fall.